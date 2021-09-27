На дорогах Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

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В Украине на дорогах 28 сентября заработают еще 20 комплексов автофиксаций нарушений правил дорожного движения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"С завтрашнего дня еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей”, - написал он.

Белошицкий рассказал, где будут располагаться эти приборы.

Львовская область

Заработают 13 приборов контроля: на 10 км+100 автодороги М-010 направление направление прибора город Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч); на 447 км+803 автодороги М-06 направление направление прибора город Броды (ограничение скорости 50 км/ч); на 137 км+971 автодороги М-09 направление направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 4 км+898 автодороги Н-17 направление направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч); на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление направление прибора город Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч); на 552 км+486 автодороги М-06 направление направление прибора город Зубра (ограничение скорости 90 км/ч); на 528 км+459 автодороги М-06 направление направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 523 км+260 автодороги М-06 направление направление прибора город Чоп (ограничение скорости 50 км/ч); на 439 км+352 автодороги М-06 направление направление прибора вул. Победы, Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+451 автодороги М-06 направление направление прибора село Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+296 автодороги М-06 направление направление прибора город Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч); на 510 км+120 автодороги М-06 направление направление прибора город Запросов (ограничение скорости 50 км/ч); на 3 км+064 автодороги Н-17 направление направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

Запорожская область

Будут работать еще 4 приборы контроля: на 2 км+090 автодороги Н-15 направление направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 526 км+590 автодороги Н-08 направление направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+530 автодороги М-18 направление направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+722 автодороги М-18 направление направление прибора город Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

Закарпатская область

Заработает два прибора контроля: на 772 км+750 автодороги М-06 направление направление прибора - Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч); на 780 км+785 автодороги М-06 направление направление прибора город Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской области появится еще один прибор контроля: на 3 км+015 автодороги Т-16-28 направление направления прибора - Киев (ограничение скорости 90 км/ч).

Таким образом, с завтрашнего дня количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличится до 158.

Напомним, что 26 июля на автомобильных дорогах двух областей и двух крупных городов начали работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.