В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19

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В Украине за 6 октября выявили 15 125 новых заболевших коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях и в Киеве (802).

Всего за сутки госпитализировали 3541 человека, 314 больных умерли, выздоровели 4380 человек. Среди заболевших за сутки - 1421 ребенок и 341 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 53 031 человека, методом ИФА - 9964 лица, экспресс-тестами - 50 082 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 497 643 человек, из них выздоровели 2 277 762 человека, 57 840 больных умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине за 5 октября обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях.