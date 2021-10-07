На Закарпатье суд оштрафовал мужчину за ложные посты в соцсети о COVID-19

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Мукачевский районный суд оштрафовал 34-летнего Ростислава Токаря за "распространение фейковой и манипулятивной информации о Covid-19 в Facebook".

Как отмечается в материалах дела, мужчина распространил 16 постов о пандемии, информация в которых была признана ложной. Нарушения зафиксировали работники СБУ, пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net

По данным сотрудников СБУ, 34-летний Ростислав Токарь в период с 22 марта по 10 августа 2021 года систематически распространял в Facebook манипулятивные посты о пандемии Covid-19: "Всего мужчина распространил 16 информаций, которые не соответствуют действительности и опровергнуты украинскими волонтерскими интернет-проектами "СтопФейк" и "ВоксЧек". Это подтверждено актом осмотра веб-страницы в интернете, составленным сотрудником СБУ от 25.08.2021 и распечатками скриншотов с веб-ресурса Facebook", – отмечается в тексте решения.

Ростислав Токарь на местных выборах 2020 года баллотировался в Межгорной поселкового совета от политической партии "Слуга народа", однако не вошел в список избранных депутатов.

Судья Межгорского районного суда Владимир Кривка признал Ростислава Токаря виновным по статье 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) и обязал уплатить штраф в сумме 255 гривен. Также с обвиняемого взыскали судебный сбор в размере 454 грн. Мужчина имеет право на обжалование решения суда в течение пятнадцати дней.