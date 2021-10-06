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06 октября 2021, 21:26 5

В Ровно будут тестировать новую вакцину от COVID-19

06 октября 2021, 21:26 5
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из открытых источников
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В Ровно будут проводить клинические испытания новой китайской вакцины против COVID-19

Производитель этой вакцины - завод Shenzhen Kangtai Biological Products Co, чью продукцию уже используют в борьбе против гепатита, гемофильной инфекции и тому подобное, пишет RegioNews со ссылкой на Рівне Вечірнє

По словам координатора клинического испытания в Ровно, кандидата фармацевтических наук Оксаны Штримайтис кроме Украины участие в тестированиях принимают: Индия, Филиппины, Малайзия, Аргентина.

Отмечается, что добровольцы, которые будут участвовать в испытаниях получат финансовое поощрение 8000 гривен и компенсацию транспортных расходов - 1300 гривен.

Главное условие - быть непривитым от COVID-19, не иметь положительного ПЦР-теста за последние полгода, также не иметь обострений хронических заболеваний или беременности. Участвовать могут жители со всей Ровенской области.

Напомним, что на данный момент привиты двумя дозами COVID-вакцин более 5,8 миллионов украинцев

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