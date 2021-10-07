Почти 96% COVID-случаев за месяц выявлены у невакцинированных - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что за сентябрь 2021 года 95,7% случаев коронавирусной инфекции были зарегистрированы у непривитых людей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook министра.
Так, в сентябре 2021 года:
- 95,7% случаев COVID-19 в Украине были обнаружены у невакцинированных;
- 97,1% госпитализированных лиц с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными;
- 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.
То есть 8 из 10 человек, которые умирают от COVID-19, - это пожилые люди", - сообщил Ляшко.
Отмечается, что COVID наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники).
Напомним, что в Украине за 6 октября обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.
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