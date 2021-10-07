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07 октября 2021, 14:16 202

Почти 96% COVID-случаев за месяц выявлены у невакцинированных - Ляшко

07 октября 2021, 14:16 202
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что за сентябрь 2021 года 95,7% случаев коронавирусной инфекции были зарегистрированы у непривитых людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook министра.

Так, в сентябре 2021 года:

  • 95,7% случаев COVID-19 в Украине были обнаружены у невакцинированных;
  • 97,1% госпитализированных лиц с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными;
  • 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

То есть 8 из 10 человек, которые умирают от COVID-19, - это пожилые люди", - сообщил Ляшко.

Отмечается, что COVID наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники).

Напомним, что в Украине за 6 октября обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.

коронавирус вирус госпитализация население Виктор Ляшко

 
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