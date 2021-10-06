В Украине снова увеличат количество коек с кислородом для больных COVID-19

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Об этом в Телеграмм канале написал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко

По его словам, "в результате численность коек с кислородом должна достичь 50 690"

Напомним, что в Украине за 5 октября обнаружили рекордные за последние несколько месяцев 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях и уже почти половина регионов нашего государства по эпидемическим показателям соответствует оранжевой зоне карантина.

21 сентября Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19. Пациентов уже начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной 2021 года