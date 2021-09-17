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Украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч
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17 сентября 2021, 08:49 262

Украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч

17 сентября 2021, 08:49 262
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Фото: из открытых источников
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Для 72 украинцев, которые были незаконно лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, предусмотрели выплаты в размере 100 тысяч гривен 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинским гражданам", - информирует министерство.

Как добавляют в министерстве, речь идет об украинцах, которые попали в плен в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ - с 2014 года - и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются страной-оккупантом.

Так, пособие в размере 100 тысяч гривен получат 66 украинцев, ранее освобожденных из плена и шесть семей незаконно заключенных украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой - им деньги выделят на правовую помощь.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в заключении на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находится 296 украинцев.

Как сообщалось, 10 августа в колонии ОРДО убили трех украинцев.

ОРДЛО РФ выплаты оккупанты Министерство социальные выплаты

 
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