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01 сентября 2021, 21:32 210

Поступающих из ОРДЛО в вузы Украины вдвое меньше, чем в прошлом году

01 сентября 2021, 21:32 210
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Фото из открытых источников
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В высшие учебные заведения Украины в 2021 году поступили вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чем в 2020 году

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

По словам обмудсмена, образовательными центрами "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" зарегистрировано около шести тысяч заявок на вступление, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта с целью дискредитации учебных заведений Украины и самого государства Украина, а также отсутствием надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности поступления по упрощенной процедуре, – заявила Денисова.

Уполномоченная ВР обратилась к Министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.

Как сообщалось, на обучение за счет бюджета этого года в вузы поступило более 93 тыс. абитуриентов.

Также известно, что абитуриенты с временно неподконтрольных территорий могли пройти подготовительные курсы со стипендией.

вуз вступительная кампания абитуриент ОРДЛО Омбудсмен Людмила Денисова

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