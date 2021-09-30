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30 сентября 2021, 13:41 461

Госканал "Дом" показал карту России с оккупированным Крымом

30 сентября 2021, 13:41 461
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из открытых источников
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Украинский государственный телеканал " Дом " показал в эфире карту Российской Федерации с оккупированным Крымом. За это канал получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацсовета.

Отмечается, что карта России с Крымом демонстрировалась в эфире 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник". Появление этой карты привлекло внимание нардепов и СБУ, которые и обратились в Нацсовет.

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "Дом" как то, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что программа транслировалась затем и в повторе, а работники не устранили недостоверные факты.

После обсуждения вопроса на заседании 30 сентября Нацсовет признал, что телеканал нарушил украинское законодательство. Изображение Крыма "русским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором.

Нацсовет Карта Крым оккупация СБУ

 
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