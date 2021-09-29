Реанимация больницы в Днепре до отказа заполнена COVID-пациентами

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Коронавирусная реанимация больницы Мечникова в городе Днепр полностью заполнена пациентами с тяжелым течением COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг генерального директора областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко.

По словам, все пациенты реанимации не имеют прививок от коронавирус.

Он добавил, что пациенты являются противниками вакцинации.

Рыженко также отметил, что из-за увеличения количества COVID-пациентов в больницы хирургический корпус был перепрофилирован на оказание помощи больным с коронавирусом и подчеркнул, что в больницу доставляют пациентов со всей области.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине выявлено почти 10 тысяч новых больных COVID-19