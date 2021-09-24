В Мариуполе задержали наркодельца, который предлагал сотруднику СБУ "крышевать" его бизнес

Фото: СБУ

В Мариуполе оперативники Службы безопасности Украины предотвратили попытку налаживания наркобизнеса и задержали организатора, который предложил правоохранителю 20% "отката" за "крышевание" сделки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Мариуполя с сообщниками наладил изготовление в арендованном помещении психотропного вещества ‒ амфетамина. Через знакомых дилеров он планировал сбывать оптовые партии наркотиков.

Для защиты от конкурентов он обратился за "помощью" к работнику СБУ. Сотрудник сразу сообщил о "предложении" руководство. Было начато уголовное производство.

В рамках спецоперации правоохранители задокументировали два факта продажи мужчиной амфетамина на общую сумму 75 тысяч грн. Наркодельца задержали во время передачи сотруднику спецслужбы части суммы.

Решается вопрос относительно сообщения организатору наркобизнеса о подозрении.

Ранее сообщалось, что в столице разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.