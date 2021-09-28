СБУ задержала топ-чиновника бронетанкового завода по делу о нанесении ущерба государству на 12 млн

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На КПВВ "Станица Луганская" Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод". Его подозревают в присвоении средств, выделенных на модернизацию военной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, топ-чиновник зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 году, во избежание ответственности за противоправную деятельность, экс-чиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники установили его место пребывания и задержали во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией на КПВВ "Станица Луганская".

В настоящее время задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", которого подозревают в помощи захвата воздушного пространства при оккупации Крыма.