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24 сентября 2021, 17:55 291

В Минздраве рассказали, сколько работников ведомства уже вакцинировались от коронавируса

24 сентября 2021, 17:55 291
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения уже вакцинировались около 70% работников

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"На уровне Минздрава процент вакцинированных людей сейчас находится примерно на уровне 70%. Но цифры постоянно растут, поскольку каждый сотрудник министерства действительно понимает необходимость и целесообразность вакцинации", - сказал он.

По словам Кузина, сейчас механизм того, как именно будут вести статистику того, кто вакцинирован, и какие меры будут предусматривать для таких лиц, планируют представить на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует утвердить перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина медики вакцинация

 
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