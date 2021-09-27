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27 сентября 2021, 11:21 3

В Украине большинство новых COVID-случаев заражения вызваны штаммом "Дельта"

27 сентября 2021, 11:21 3
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Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что большинство новых случаев заражения коронавирусом вызваны дельта-вариантом COVID

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал в нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - пояснил Кузин.

По его словам, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил Кузин.

Напомним, 23 сентября в Украине COVID-19 заболело более 400 школьников.

Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне.

коронавирус Минздрав пандемия Игорь Кузин Дельта

 
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