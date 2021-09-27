В Украине большинство новых COVID-случаев заражения вызваны штаммом "Дельта"
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что большинство новых случаев заражения коронавирусом вызваны дельта-вариантом COVID
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.
"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал в нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - пояснил Кузин.
По его словам, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное.
"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил Кузин.
Напомним, 23 сентября в Украине COVID-19 заболело более 400 школьников.
Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне.