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14 сентября 2021, 13:05 236

Обязательной вакцинации от COVID - 19 в Украине не планируется - премьер

14 сентября 2021, 13:05 236
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из открытых источников
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В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власть будет мотивировать людей делать прививки.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.

Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Напомним, что согласно постановлению Кабмина в "красной" зоне карантина предусматривается, среди прочего, обязательная вакцинация педагогов и водителей общественного транспорта.

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