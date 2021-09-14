Обязательной вакцинации от COVID - 19 в Украине не планируется - премьер

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В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власть будет мотивировать людей делать прививки.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.

Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Напомним, что согласно постановлению Кабмина в "красной" зоне карантина предусматривается, среди прочего, обязательная вакцинация педагогов и водителей общественного транспорта.