Обязательной вакцинации от COVID - 19 в Украине не планируется - премьер
В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Как передает RegioNews, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власть будет мотивировать людей делать прививки.
"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.
Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".
Напомним, что согласно постановлению Кабмина в "красной" зоне карантина предусматривается, среди прочего, обязательная вакцинация педагогов и водителей общественного транспорта.
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