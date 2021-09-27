Карантин в Украине: пять областей уже второй день подряд соответствуют "оранжевой" зоне

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В Украине по состоянию на 27 сентября пять регионов демонстрируют показатели "оранжевой" зоны карантина

Как свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, такая тенденция сохраняется второй день подряд, пишет RegioNews.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Тернопольская;

Черкасская.

Так, во всех этих областях превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Тернопольской области - там динамика составляет 102,2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили более трех тысяч новых больных COVID-19. Среди новых больных - 286 детей и 32 медработника.