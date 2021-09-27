12:24  27 сентября
За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ
09:51  27 сентября
В Минздраве ожидают пик COVID-волны с октября по декабрь
08:09  27 сентября
За сутки в ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины": есть погибший
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2021, 13:42 89

На Франковщине блокировали новую схему по подделке свидетельств о COVID-вакцинации

27 сентября 2021, 13:42 89
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину из Ивано-Франковской области вместе с сообщницей, которые создавали копии бланков свидетельств о вакцинации и удостоверяли их поддельными печатями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Свой "офис" они обустроили в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет. "Заказ" отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя установочные данные.

Цена одной фальшивки составляла 1600 гривен, а еженедельная прибыль - более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Установлено, что участники сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане Российской Федерации и Республики Молдовы.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

коронавирус фейк справка подделка документ вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua