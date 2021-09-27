На Франковщине блокировали новую схему по подделке свидетельств о COVID-вакцинации

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Служба безопасности Украины разоблачила мужчину из Ивано-Франковской области вместе с сообщницей, которые создавали копии бланков свидетельств о вакцинации и удостоверяли их поддельными печатями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Свой "офис" они обустроили в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет. "Заказ" отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя установочные данные.

Цена одной фальшивки составляла 1600 гривен, а еженедельная прибыль - более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Установлено, что участники сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане Российской Федерации и Республики Молдовы.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.