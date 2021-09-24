На Львовщине женщина получила пожизненное за три убийства

из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2015 года жительница Сокальского района пила алкоголь вместе со своей 28-летней знакомой у той дома. Когда хозяйка вышла на улицу, в доме осталась ее восьмилетняя дочь. Девочка сделала замечание гостье относительно употребления алкоголя, однако та разгневалась и убила ребенка железным масляным обогревателем.

Впоследствии хозяйка вернулась в дом и увидела мертвым своего ребенка. Тогда гостья решила убить и ее. Тем же обогревателем женщина ударила подругу по голове, а потом убила ее железными вилами. От нанесенных травм последняя скончалась на месте.

На следующее утро фигурантка вернулась на место своего преступления, чтобы убедиться в смерти жертв. Увидев девочку, она усомнилась, что та мертва, поэтому взяла нож и начала бить им труп в шею.

Позже оказалось, что это была не последняя жертва женщины. Покидая дом, женщина заметила 70-летнюю соседку усопших, которая наблюдала за ней через дорогу. Тогда подсудимая решила избавиться еще и от нежелательного свидетеля. Для этого она взяла со двора кирпич, зашла за старушкой в ее дом и забила до смерти ударами по голове.

В итоге женщину задержали и обвинили в совершении умышленных убийств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины-умышленное убийство). Суд поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемую виновной, назначив ей наказание в виде пожизненного лишения свободы.