Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, которая жила в палатке на столичной Оболони

Фото: из открытых источников

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, совершенном 6 сентября на Оболони. Им оказался 66-летний иностранец

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что подозреваемого обнаружили во время отработки территории Труханова острова.

При слаженной работе всех подразделений мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Это 66-летний иностранец, который не имеет постоянного места жительства в Киеве", - рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что второй мужчина, которого также объявляли в розыск в связи с этим преступлением, сейчас имеет статус свидетеля в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, что на столичной Оболони двое мужчин убили женщину из Черниговщины, которая приезжала в Киев на подработку.