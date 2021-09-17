Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, которая жила в палатке на столичной Оболони
В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, совершенном 6 сентября на Оболони. Им оказался 66-летний иностранец
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что подозреваемого обнаружили во время отработки территории Труханова острова.
При слаженной работе всех подразделений мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Это 66-летний иностранец, который не имеет постоянного места жительства в Киеве", - рассказали в полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
В полиции добавили, что второй мужчина, которого также объявляли в розыск в связи с этим преступлением, сейчас имеет статус свидетеля в уголовном производстве.
Ранее сообщалось, что на столичной Оболони двое мужчин убили женщину из Черниговщины, которая приезжала в Киев на подработку.