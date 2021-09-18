16:05  18 сентября
В Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек
14:42  18 сентября
В Минюсте жалуются на намеренное затягивание принятия закона об олигархах
10:02  18 сентября
На Донбассе пострадали двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2021, 13:46 10

Разумков заявил, что пока он на больничном, ему начали менять охранников

18 сентября 2021, 13:46 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находится на больничном, ему начали менять охранников

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября.

Разумков заявил, что не расценивает это как давление.

"Что касается давления... С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то-это, может быть, было бы давлением. Для меня - это не является давлением, потому что я до должности председателя Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми, и уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.

Украина политика Дмитрий Разумков охрана больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram