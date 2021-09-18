Разумков заявил, что пока он на больничном, ему начали менять охранников
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находится на больничном, ему начали менять охранников
Как пишет RegioNews, об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября.
Разумков заявил, что не расценивает это как давление.
"Что касается давления... С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то-это, может быть, было бы давлением. Для меня - это не является давлением, потому что я до должности председателя Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми, и уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза", - сказал Разумков.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.