Разумков заявил, что пока он на больничном, ему начали менять охранников

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находится на больничном, ему начали менять охранников

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября.

Разумков заявил, что не расценивает это как давление.

"Что касается давления... С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то-это, может быть, было бы давлением. Для меня - это не является давлением, потому что я до должности председателя Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми, и уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.