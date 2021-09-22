На Херсонщине командир дивизиона воинской части разоблачен на взяточничестве

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В Херсонской области командира дивизиона воинской части поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 6000 грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере южного региона.

"При процессуальном руководстве Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен командир дивизиона воинской части", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемому подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.