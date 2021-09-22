На Херсонщине командир дивизиона воинской части разоблачен на взяточничестве
В Херсонской области командира дивизиона воинской части поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 6000 грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере южного региона.
"При процессуальном руководстве Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен командир дивизиона воинской части", - говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемому подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.