На Донбассе боевики обстреляли наших воинов из запрещенного вооружения

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С начала суток российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс - центр ООС.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения Операции объединенных сил 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросла.