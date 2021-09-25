В Донецкой области украинец получил три года за репосты пропагандистских материалов в соцсети

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Украинца приговорили к 3 годам заключения за репост пропагандистских материалов в российской соцсети "Одноклассники"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на приговор Приморского районного суда города Мариуполь, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, в одном из сообщений со страницы "Рупор Новороссии", которое украинец распространил в своей ленте, отмечалось: войска в Украину нужно ввести якобы для "защиты" жителей Донбасса и русскоязычного населения от ущемления прав, "кровавой, лживой, коррумпированной... фашистской бандерской власти Киева".

Другая публикация содержала изображение карты Украины, где Харьковская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская области и АР Крым были обозначены цветами флага Российской Федерации, а также содержался призыв к присоединению указанных территорий и Кировоградской области к России.

Такие репосты обвиняемый, по данным следствия, делал в октябре-ноябре 2018 года и апреле-июне 2020 года. Своей вины мужчина не признал.

В суде он заявил: мол, в "Одноклассниках" зарегистрировался, чтобы слушать музыку, общаться с друзьями и играть в игры. На пропагандистские группы подписался, чтобы"владеть информацией как с украинской, так и с не украинской стороны".

Обвиняемый убеждал судью, что публикациями на своей странице делился не вчитываясь в содержание.

Суд квалифицировал действия уроженца Мариуполя как распространение материалов с призывами к изменению государственных границ (ч. 1 ст. 110 УК), а также как призывы к разрешению военного конфликта (ст. 436 УК) и, по совокупности, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Судья Дмитрий Дьяченко указал, что, согласно ч. 1 ст. 68 Конституции Украины, жители обязаны соблюдать законы страны, а их незнание не освобождает от юридической ответственности.

Приговор обвиняемому не был изменен на условный, поскольку, по мнению суда, на фоне войны на Донбассе действия подсудимого несли повышенную степень общественной опасности.