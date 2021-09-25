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25 сентября 2021, 19:11 303

В Донецкой области украинец получил три года за репосты пропагандистских материалов в соцсети

25 сентября 2021, 19:11 303
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из открытых источников
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Украинца приговорили к 3 годам заключения за репост пропагандистских материалов в российской соцсети "Одноклассники"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на приговор Приморского районного суда города Мариуполь, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, в одном из сообщений со страницы "Рупор Новороссии", которое украинец распространил в своей ленте, отмечалось: войска в Украину нужно ввести якобы для "защиты" жителей Донбасса и русскоязычного населения от ущемления прав, "кровавой, лживой, коррумпированной... фашистской бандерской власти Киева".

Другая публикация содержала изображение карты Украины, где Харьковская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская области и АР Крым были обозначены цветами флага Российской Федерации, а также содержался призыв к присоединению указанных территорий и Кировоградской области к России.

Такие репосты обвиняемый, по данным следствия, делал в октябре-ноябре 2018 года и апреле-июне 2020 года. Своей вины мужчина не признал.

В суде он заявил: мол, в "Одноклассниках" зарегистрировался, чтобы слушать музыку, общаться с друзьями и играть в игры. На пропагандистские группы подписался, чтобы"владеть информацией как с украинской, так и с не украинской стороны".

Обвиняемый убеждал судью, что публикациями на своей странице делился не вчитываясь в содержание.

Суд квалифицировал действия уроженца Мариуполя как распространение материалов с призывами к изменению государственных границ (ч. 1 ст. 110 УК), а также как призывы к разрешению военного конфликта (ст. 436 УК) и, по совокупности, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Судья Дмитрий Дьяченко указал, что, согласно ч. 1 ст. 68 Конституции Украины, жители обязаны соблюдать законы страны, а их незнание не освобождает от юридической ответственности.

Приговор обвиняемому не был изменен на условный, поскольку, по мнению суда, на фоне войны на Донбассе действия подсудимого несли повышенную степень общественной опасности.

Донбасс РФ война судья приговор

 
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