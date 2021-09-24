Запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси планируют продлить до ноября

из открытых источников

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) планирует продлить запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на материалы заседания комиссии, которое назначено на 29 сентября.

"Учитывая, что надежное прохождение осенне-зимнего периода 2021/2022 годов является обязательным условием успешной синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемами стран ENTSO-E в установленные сроки, Министерство энергетики Украины обратилось к НКРЕКП с просьбой воспользоваться правом, предоставленным принятым парламентом законом, и запретить импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического сообщества", - говорится в материалах к заседанию.

Также Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила, что ограничение доступной пропускной способности до 0 МВт для импорта электроэнергии в Украину в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического сообщества, не создает угрозы операционной безопасности функционирования ОЭС Украины.

Напомним, что в мае НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.

По словам бывшего временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, для того, чтобы не импортировать электроэнергию из России и Беларуси в отопительном сезоне 2021/2022, необходимо вовремя провести ремонты энергоблоков тепловых и атомных электростанций, а также провести синхронизацию с Европейской сетью системных операторов передачи. электроэнергии (ENTSO-E).