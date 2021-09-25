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На Донбассе рекордное за месяц количество нарушений режима "тишины" со стороны боевиков
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25 сентября 2021, 10:30 17

На Донбассе рекордное за месяц количество нарушений режима "тишины" со стороны боевиков

25 сентября 2021, 10:30 17
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из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения операций объединенных сил 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросла.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС

В направлении Новолуганского российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также минометы были задействованы вблизи Верньоторецкого, оккупанты выпустили 17 мин калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк противник осуществил дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Количество нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков стало наибольшим за почти месяц. Больше нарушений за последнее время было зафиксировано в отчете за 28 августа-18

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