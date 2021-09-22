Рада не визнала вибори до Держдуми РФ

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22 сентября 2021, 16:47 11

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22 сентября 2021, 16:47 11
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Верховная Рада признала незаконными выборы в Госдуму России

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата

В постановлении отмечается, что выборы в Думу прошли с включением в избирательные списки жителей временно оккупированного Донбасса и Крыма, являются территориями Украины.

"Включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 является незаконным и безосновательным с точки зрения Конституции Украины и международного права, поскольку Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины, а принуждение жителей Крыма и временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей в приобретении гражданства Российской Федерации является нарушением международного гуманитарного права", - отмечают депутаты и напоминают, что территориальная целостность Украины была подтверждена резолюциями Генассамблеи ООН

"Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях ", - отмечается в документе

выборы Донбасс РФ ООН Госдума

 
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