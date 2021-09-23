Экс-чиновник шахты на Луганщине предстанет перед судом за начисление 300 тысяч выплат
На Луганщине одному из бывших руководителей шахты "Первомайскуголь" правоохранители инкриминируют злоупотребление служебным положением: насчитал должностному лицу 300 тысяч гривен безосновательных выплат
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По данным следователей, один из руководителей шахты согласовал письменное заявление о выдаче возвратной финансовой помощи должностному лицу шахты. В результате чего ему безосновательно были начислены 300 тыс. грн, а значит госпредприятию нанесен ущерб на соответствующую сумму.
На основании полученных доказательств следователи сообщили одному из руководителей государственного предприятия "Первомайскуголь" о подозрении. Сейчас следствие завершено.
Экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.