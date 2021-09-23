12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  23 сентября
Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 12:14 179

Экс-чиновник шахты на Луганщине предстанет перед судом за начисление 300 тысяч выплат

23 сентября 2021, 12:14 179
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Луганщине одному из бывших руководителей шахты "Первомайскуголь" правоохранители инкриминируют злоупотребление служебным положением: насчитал должностному лицу 300 тысяч гривен безосновательных выплат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным следователей, один из руководителей шахты согласовал письменное заявление о выдаче возвратной финансовой помощи должностному лицу шахты. В результате чего ему безосновательно были начислены 300 тыс. грн, а значит госпредприятию нанесен ущерб на соответствующую сумму.

На основании полученных доказательств следователи сообщили одному из руководителей государственного предприятия "Первомайскуголь" о подозрении. Сейчас следствие завершено.

Экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.

суд чиновники полиция шахта руководитель

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram