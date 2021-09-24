На Днепропетровщине задержали руководителя госпредприятия на вымогательстве 120 тысяч взятки

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На Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Так, чиновник был задержан, когда получил первую часть оговоренной суммы - 96 тысяч гривен. В целом он требовал от предпринимателя 120 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эту сумму обещал уладить вопрос с беспрепятственной арендой складских помещений.

Должностному лицу уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.