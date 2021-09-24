На Днепропетровщине задержали руководителя госпредприятия на вымогательстве 120 тысяч взятки
На Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, чиновник был задержан, когда получил первую часть оговоренной суммы - 96 тысяч гривен. В целом он требовал от предпринимателя 120 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эту сумму обещал уладить вопрос с беспрепятственной арендой складских помещений.
Должностному лицу уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор относительно судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен.