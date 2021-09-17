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17 сентября 2021, 08:26 10

Чиновница горсовета во время заседания станцевала "Лебединое озеро" для мэра Черноморска

17 сентября 2021, 08:26 10
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Фото: od.vgorode.ua
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В Одесской области, мэра города Черноморск Василия Гуляева поздравили балетом ко дню его рождения. Танец исполнила начальница отдела культуры Юлия Кристанова во время заседания городского совета

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание Vgorode.ua.

Отмечается, что такое оригинальное поздравление местные депутаты смогли увидеть 15 сентября.

Чиновница вошла в зал в балетной пачке и исполнила фрагмент балета "Лебединое озеро". Позже к ее выступлению присоединился мужчина в костюме "чумного доктора".

Как отмечает издание, в прошлом чиновница была известной в городе балериной.

Напомним, в марте 2020 года для депутатов Херсонской ОГА в честь праздника 8 марта выступила группа "Степ” с провокационными песнями, а развлекали чиновников полуобнаженные девушки.

праздник горсовет Одесская область Черноморск мэр

 
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