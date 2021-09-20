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20 сентября 2021, 18:14 149

На Николаевщине задержали инспектора ГСЧС на получении взятки

20 сентября 2021, 18:14 149
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Фото: из открытых источников
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В Николаевской области правоохранители разоблачили главного инспектора одного из горрайонных отделов ГСЧС в получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За 14 500 гривен "вознаграждения" служащий беспрепятственно должен был оформить документы относительно соблюдения предприятием норм пожарной безопасности и в дальнейшем не вмешиваться в его деятельность", - сообщили в полиции.

Служащий задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 142 тыс. 740 гривен.

Напомним, что в начале сентября экс-судья с Тернопольщины получил 6 лет тюрьмы за взятку.

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