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14 сентября 2021, 12:16 534

Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"

14 сентября 2021, 12:16 534
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Фото: ukravtodor
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Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1082-р, передает RegioNews.

Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей до 19 мая 2022 г.", - говорится в распоряжении.

Справка: Евгений Кузькин - доктор экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

С июня 2020 года находился в должности первого заместителя председателя "Укравтодора". Стаж государственной службы более 32 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявляет об отсутствии претензий к работе правительства.

Кабмин назначение дороги Укравтодор документ

 
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