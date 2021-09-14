Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1082-р, передает RegioNews.

Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей до 19 мая 2022 г.", - говорится в распоряжении.

Справка: Евгений Кузькин - доктор экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

С июня 2020 года находился в должности первого заместителя председателя "Укравтодора". Стаж государственной службы более 32 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявляет об отсутствии претензий к работе правительства.