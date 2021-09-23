Украина перешла в "желтую" зону: карантин усилен

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Начиная с сегодня, 23 сентября, в Украине начала действовать "желтая" зона адаптивного карантина. Без ограничений смогут работать только владельцы COVID-сертификатов

Об этом пишет RegioNews по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Правила этой зоны не предусматривают ограничений для транспорта и не ограничивают по времени работу заведений, однако вводится в действие ряд ограничений, которые касаются работы учебных заведений, кинотеатров, кафе, ресторанов.

В частности, в "желтой" зоне запрещены массовые мероприятия, если не соблюдается норма - один человек на четыре квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах - один человек на 10 кв. м.

Образовательные учреждения смогут работать при условии вакцинации 80% педагогов. Речь идет о как минимум одной дозе вакцины. Исключением являются детские сады и 1-4 классы школ, они смогут продолжать работать даже если не будет соблюдена норма в 80% вакцинированных.

Кафе и рестораны могут работать при условии, что за одним столиком не более 4 человек, а расстояние между столами минимум 1,5 метра. В то же время если 80% персонала и посетители заведения получили хотя бы одну прививку - ограничения можно не соблюдать.

Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, его можно сгенерировать в приложении "Дія". Предусмотрено, что документов будет два: желтый (для первой дозы, срок действия 120 дней), зеленый (для двух доз, срок действия год).

Ранее сообщалось, что сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина.