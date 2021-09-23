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23 сентября 2021, 15:02 150

В КГГА говорят, что почти во всех школах Киева вакцинировано 80% учителей

23 сентября 2021, 15:02 150
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 23 сентября в Киеве почти 100% учебных заведений достигли показателя в 80% вакцинированных

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что все школы и садики Киева работают в обычном режиме.

"Сейчас Киев - лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных", - заявил он.

По словам заместителя председателя КГГА, в первую очередь активно вакцинировался педагогический состав учебных заведений, а через неделю подтянулись и технические работники.

"Вакцинация работников будет продолжаться. Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует утвердить перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19.

вакцинация коронавирус карантин школа Киев

 
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