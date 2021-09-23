Ляшко рассказал, когда закончится карантин

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантин может завершиться весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство украинцев

Об этом Ляшко заявил во время выступления на международном форуме "Креативная индустрия", передает RegioNews.

Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине сегодня более 10 миллионов доз вакцин, 17 миллионов как минимум законтрактовано уже.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и заразить непривитых