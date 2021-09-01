СБУ и ГБР обыскивают Ровенскую таможню

Фото из открытых источников

Работники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований пришли с обысками на отдельные таможенные посты в Ровенской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне"

"Открыто уголовное производство, следственные действия проводят совместно с ГБР. Обыски продолжаются. Впоследствии, если будет о чем говорить, мы предоставим больше информации", – сказала пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Инни Илючок

Со своей стороны и. о. руководителя Ровенской таможни Иван Иванов уточнил, что обыск осуществляется на основании решения суда

"Изымают документы по 25-ти декларациям, мы их предоставляем, нам нечего скрывать. Это еще материалы оформления 2017-20-х годов, речь идет об автомобилях, кажется", - прокомментировал чиновник.

Он уточнил, что следственные действия проходят на таможенных постах "Дубно" и "Ровно".

Напомним, что недавно ГБР провела обыски в здании Херсонской патрульной полиции. По неофициальной информации обыски относящиеся к делу о "перегруженности грузовиков"