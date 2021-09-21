СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС

Участник незаконных вооруженных формирований так называемой " ДНР " был задержан военнослужащими ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, он в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии мужчина решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.