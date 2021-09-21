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21 сентября 2021, 12:13 363

СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС

21 сентября 2021, 12:13 363
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Участник незаконных вооруженных формирований так называемой " ДНР " был задержан военнослужащими ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, он в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии мужчина решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.

ООС СБУ боевики ДНР танк

 
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