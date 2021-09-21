Ляшко не исключил обязательную вакцинацию от COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов.

"Допускаю", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос ведущего, допускает ли он обязательную вакцинацию

Министр отметил, что сейчас в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает определенных изменений.

"На сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводят ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.

Кроме того, министр не исключил вакцинацию подростков.

"Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков... от 12 лет и старше. Всему свое время", - сказал он.

По его словам, в приоритете будут люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.