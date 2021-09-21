Стало известно, сколько педагогов Винницы уже сделали COVID-прививки

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В Виннице по состоянию на 21 сентября уже почти 74% педагогов вакцинировались от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.

"В Винницкой городской территориальной общине по состоянию на 21 сентября от коронавирусной инфекции иммунизировались почти 74% от общего количества работников учреждений образования. Самый высокий показатель вакцинированных в инклюзивно-ресурсных центрах-91,6%", - говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента образования городского совета Оксана Яценко, в 30 городских школах привилось 80% коллективов, еще в пяти – более 70%.

В детских садах Винницы от коронавируса вакцинировалось 68,7% работников. Более 80% прививались в 31 садике, а в 15 - более 70%.

Напомним, ранее в Минобразования объяснили, какой документ нужен педагогам для работы в "желтой зоне" карантина.