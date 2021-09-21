В Запорожской области с четверга могут закрыться 80% университетов - председатель ОГА

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В" желтой " зоне карантина в Запорожской области сейчас смогут работать два университета из десяти. Итак 8 вузов с 23 сентября могут временно закрыться

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главы области Александра Старуха.

По его словам, в Запорожской области вакцинировано 56% работников дошкольного образования, 58% - учреждений среднего образования, 59% - высшего, 52% - внешкольного образования и профессионального - 50%.

"Однако показатели вакцинации не должны вводить в заблуждение. Из десяти университетов готовы работать только 2. Один учреждение профессионального передвищої образования по 27 и лишь 9 – внешкольного", - рассказал Александр Старух.

Глава региона отметил, что зато почти все учреждения интернатного типа готовы работать в обычном режиме, а уровень вакцинации работников там более 90%.

"Ситуация отличается по каждому району. Это говорит о том, что одни территории более ответственно отнеслись к вопросу вакцинации и заблаговременно начали иммунизацию своих педагогов. К примеру, в Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском - 28%, а в Мелитопольском - 56%", - добавил глава ОГА.

При этом он отметил, что те учебные заведения, где не будет привито 80% работников не будут работать вообще.

Напомним, что в соответствии с решением государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с понедельника на всей территории Украины вводится "желтая" зона карантина.