15:42  21 сентября
Во Франковске уже ежедневно разворачивают дополнительные COVID-кровати
17:59  21 сентября
В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников
17:45  21 сентября
На Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенных вооружения, потерь среди наших защитников нет
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2021, 17:16 218

В Запорожской области с четверга могут закрыться 80% университетов - председатель ОГА

21 сентября 2021, 17:16 218
Читайте також українською мовою
Из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В" желтой " зоне карантина в Запорожской области сейчас смогут работать два университета из десяти. Итак 8 вузов с 23 сентября могут временно закрыться

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главы области Александра Старуха.

По его словам, в Запорожской области вакцинировано 56% работников дошкольного образования, 58% - учреждений среднего образования, 59% - высшего, 52% - внешкольного образования и профессионального - 50%.

"Однако показатели вакцинации не должны вводить в заблуждение. Из десяти университетов готовы работать только 2. Один учреждение профессионального передвищої образования по 27 и лишь 9 – внешкольного", - рассказал Александр Старух.

Глава региона отметил, что зато почти все учреждения интернатного типа готовы работать в обычном режиме, а уровень вакцинации работников там более 90%.

"Ситуация отличается по каждому району. Это говорит о том, что одни территории более ответственно отнеслись к вопросу вакцинации и заблаговременно начали иммунизацию своих педагогов. К примеру, в Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском - 28%, а в Мелитопольском - 56%", - добавил глава ОГА.

При этом он отметил, что те учебные заведения, где не будет привито 80% работников не будут работать вообще.

Напомним, что в соответствии с решением государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с понедельника на всей территории Украины вводится "желтая" зона карантина.

вакцина образование ОГА вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua