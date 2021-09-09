В Украине прекратился рост цен - Госстат

Фото из открытых источников

В Украине прекратился рост цен. В августе 2021 года инфляция составила 10,2% по сравнению с августом 2020 года, аналогичный показатель зафиксирован в июле

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госстат

Отмечается, что потребительские цены в августе 2021 года за месяц снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 6,2%. Базовая инфляция за месяц не изменилась, а с начала года выросла на 4,2%.

В годовом измерении больше всего выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 29%.

Такая динамика в основном обусловлена ростом цен на природный газ (+96,1% за год) и электроэнергию (+36,6%).

На 14,6% выросла инфляция товаров и услуг образования.

Продукты питания прыгнули за год на 11,7%, что преимущественно обусловлено ростом цена на сахар, масло и яйца. За год они выросли на 91,2%, 75,6% и 51,8% соответственно.

Алкогольные напитки подорожали на 10% за год.

Удешевление произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,2%.

Напомним, что в июле инфляция в Украине установила трехлетний рекорд