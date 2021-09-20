В Полтаве на автостоянке сразу сгорели шесть автомобилей

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В Полтаве по улице Огневская на автостоянке сгорели легковые автомобили. Полиция сейчас расследует обстоятельства пожара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Установлено, что огнем были повреждены шесть автомобилей. Причину сгорания выясняют.

Полицией открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.