В Полтаве на автостоянке сразу сгорели шесть автомобилей
В Полтаве по улице Огневская на автостоянке сгорели легковые автомобили. Полиция сейчас расследует обстоятельства пожара
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
Установлено, что огнем были повреждены шесть автомобилей. Причину сгорания выясняют.
Полицией открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.
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