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20 сентября 2021, 11:36 245

В Полтаве на автостоянке сразу сгорели шесть автомобилей

20 сентября 2021, 11:36 245
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Фото: Нацполиция
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В Полтаве по улице Огневская на автостоянке сгорели легковые автомобили. Полиция сейчас расследует обстоятельства пожара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Установлено, что огнем были повреждены шесть автомобилей. Причину сгорания выясняют.

Полицией открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.

пожар расследование полиция ГСЧС авто

 
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