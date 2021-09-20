12:59  20 сентября
В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
17:37  20 сентября
На Донбассе оккупанты снова прекратили стрелять по нашим бойцам
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 19:52 50

Поезд из Киева в Черновцы не доезжает: пропасть под железнодорожными путями на Буковине до сих пор ликвидируют

20 сентября 2021, 19:52 50
Читайте також українською мовою
Фото Анны Вакарчук
Читайте також
українською мовою

Продолжаются работы по ликвидации пропасти, которая образовалась под железнодорожной колеей из-за подмыва грунта на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области. Доставку пассажиров из Черновцов до станции Мамалыга организовали автобусами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главного редактора местного издания "Слово правды" Анну Вакарчук.

Вблизи Драницы, на перегоне Новоселица-Мамалыга железнодорожники пытаются засыпать пропасть, которая образовалась под колеей из-за подмыва грунта. Это район карстовых пещер. Как проинформировали в региональном отделении Львовской железной дороги, засыпали пять вагонов щебня, его засосало полностью, образовав еще большую воронку на станции ждет отправки еще более десяти вагонов со щебнем, заказали еще более двадцати вагонов, в Драницу доставили пять платформ с бутовым камнем.

Тем временем киевский поезд, который прибыл из столицы сегодня утром, остановился в Мамалыге, пассажиров в Черновцы доставили тремя автобусами, которые предоставила "Укрзализныця". Вечером пассажиров из Черновцов так же довезли автобусами до Мамалыги, где "застрял" столичный поезд.

Тем временем воронку, которая образовалась под железнодорожным полотном, уже утрамбовывают бутовым камнем. Пока ремонтники воздерживаются от прогнозов относительно сроков завершения работ, - добавляет журналистка.

Как сообщалось, "Укрзализныця" изменила маршрут поезда Черновцы-Киев: названа причина.

Укрзализныця Буковина железная дорога ремонт оползень

В центре Львова посреди улицы вспыхнуло пламя
20 сентября 2021, 15:42
В Черновцах райсовет выразил недоверие главе ОГА
17 сентября 2021, 14:34
Ровенская АЭС снова отключила на ремонт третий энергоблок
14 сентября 2021, 16:18
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua