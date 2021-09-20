Поезд из Киева в Черновцы не доезжает: пропасть под железнодорожными путями на Буковине до сих пор ликвидируют

Фото Анны Вакарчук

Продолжаются работы по ликвидации пропасти, которая образовалась под железнодорожной колеей из-за подмыва грунта на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области. Доставку пассажиров из Черновцов до станции Мамалыга организовали автобусами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главного редактора местного издания "Слово правды" Анну Вакарчук.

Вблизи Драницы, на перегоне Новоселица-Мамалыга железнодорожники пытаются засыпать пропасть, которая образовалась под колеей из-за подмыва грунта. Это район карстовых пещер. Как проинформировали в региональном отделении Львовской железной дороги, засыпали пять вагонов щебня, его засосало полностью, образовав еще большую воронку на станции ждет отправки еще более десяти вагонов со щебнем, заказали еще более двадцати вагонов, в Драницу доставили пять платформ с бутовым камнем.

Тем временем киевский поезд, который прибыл из столицы сегодня утром, остановился в Мамалыге, пассажиров в Черновцы доставили тремя автобусами, которые предоставила "Укрзализныця". Вечером пассажиров из Черновцов так же довезли автобусами до Мамалыги, где "застрял" столичный поезд.

Тем временем воронку, которая образовалась под железнодорожным полотном, уже утрамбовывают бутовым камнем. Пока ремонтники воздерживаются от прогнозов относительно сроков завершения работ, - добавляет журналистка.

Как сообщалось, "Укрзализныця" изменила маршрут поезда Черновцы-Киев: названа причина.