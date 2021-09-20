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20 вересня 2021, 19:52 51

Потяг з Києва до Чернівців не доїжджає: провалля під залізничною колією на Буковині досі ліквідовують

20 вересня 2021, 19:52 51
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Фото Ганни Вакарчук
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Тривають роботи з ліквідації провалля, яке утворилося під залізничною коліє через підмив грунту на перегоні Новоселиця-Мамалига в Чернівецькій області. Доставку пасажирів з Чернівців до станції Мамалига організували автобусами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на головну редакторку місцевого видання "Слово правди" Ганну Вакарчук.

Поблизу Драниці, на перегоні Новоселиця-Мамалига залізничники намагаються засипати провалля, яке утворилося під колією через підмив грунту. Це район карстових печер. Як поінформували в регіональному відділенні Львівської залізниці, засипали п'ять вагонів щебню, його засмоктало повністю, утворивши ще більшу вирву На станції чекає відправки ще понад десять вагонів із щебнем, замовили ще понад двадцять вагонів, у Драницю доставили п'ять платформ з бутовим каменем.

Тим часом київський потяг, який прибув зі столиці сьогодні вранці, зупинився в Мамализі, пасажирів до Чернівців доправили трьома автобусами, які надала "Укрзалізниця". Увечері пасажирів з Чернівців так само довезли автобусами до Мамалиги, де "застряг" столичний потяг.

Тим часом вирву, яка утворилась під залізничним полотном, уже утрамбовують бутовим каменем. Поки що ремонтники утримуються від прогнозів стосовно термінів завершення робіт, - додає журналістка.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" змінила маршрут потягу Чернівці-Київ: названо причину.

Укрзализныця Буковина залізниця ремонт зсув грунту

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