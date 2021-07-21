Киевсовет попросит Раду разрешить работать удаленно через COVID - 19

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"Учитывая то, что мы не можем исключать новую волну коронавируса, который мутирует, и внедрение локдауна, мы должны сделать все возможное, чтобы городской совет в любых условиях продолжала эффективную работу. В связи с этим мы зарегистрировали проект обращения к Верховной Раде Украины о необходимости внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно проведения заседаний дистанционно", – пояснил один из инициаторов обращения, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец

По словам депутата, проектом решения предлагается внести изменения в законодательство, и полноценно разрешить городскому совету проведение пленарных заседаний и постоянных комиссий онлайн.

"Пока такая возможность есть, но это касается ограниченного круга тем, что неправильно, ведь каждый день у городской власти возникает немало вопросов, требующих оперативного реагирования. Кроме того, почему комитеты Верховной Рады Украины имеют возможность в режиме онлайн рассматривать любые вопросы во время локдауну, а комиссии городских советов этой опции лишены", – пояснил Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что 8 апреля Киевсовет провела первое онлайн заседание