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21 июля 2021, 14:14 977

Киевсовет попросит Раду разрешить работать удаленно через COVID - 19

21 июля 2021, 14:14 977
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Фото из открытых источников
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Киевский городской совет планирует обратиться в Верховную Раду Украины относительно предоставления разрешения на проведение пленарных заседаний и постоянных комиссий онлайн

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"Учитывая то, что мы не можем исключать новую волну коронавируса, который мутирует, и внедрение локдауна, мы должны сделать все возможное, чтобы городской совет в любых условиях продолжала эффективную работу. В связи с этим мы зарегистрировали проект обращения к Верховной Раде Украины о необходимости внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно проведения заседаний дистанционно", – пояснил один из инициаторов обращения, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец

По словам депутата, проектом решения предлагается внести изменения в законодательство, и полноценно разрешить городскому совету проведение пленарных заседаний и постоянных комиссий онлайн.

"Пока такая возможность есть, но это касается ограниченного круга тем, что неправильно, ведь каждый день у городской власти возникает немало вопросов, требующих оперативного реагирования. Кроме того, почему комитеты Верховной Рады Украины имеют возможность в режиме онлайн рассматривать любые вопросы во время локдауну, а комиссии городских советов этой опции лишены", – пояснил Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что 8 апреля Киевсовет провела первое онлайн заседание

Верховная Рада COVID-19 Киевсовет комитет онлайн

 
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