В Украине продлили карантин до конца года

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Кабинет министров продлил на всей территории карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу Министерства здравоохранения

"Текущая эпидемическая ситуация контролируемая. Так, мы фиксируем рост количества новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавірусної инфекции при первой возможности”, - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подтвердил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают желтый уровень эпидемической опасности

Напомним, что согласно решению правительства при желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами-минимум 1,5 метра;

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и тому подобное.

В то же время, ограничения желтого уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР - или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.