В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде

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Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и глава секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга перед заседанием комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина и глава Секретариата", - сказал Арахамия.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что коронавирусом уже во второй раз заболел спикер парламента Дмитрий Разумков. Также сообщалось, что Разумков хочет вакцинироваться от коронавируса за свой счет.