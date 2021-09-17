В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и глава секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга перед заседанием комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина и глава Секретариата", - сказал Арахамия.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что коронавирусом уже во второй раз заболел спикер парламента Дмитрий Разумков. Также сообщалось, что Разумков хочет вакцинироваться от коронавируса за свой счет.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика