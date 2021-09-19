На Харьковщине сгорел дом на базе отдыха: есть пострадавшие

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В поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области произошел пожар на базе отдыха - загорелся деревянный дом, в котором проживали люди

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что во время пожара в доме находились 10 человек. Двое из них - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К тушению пожара привлекались бойцы ГСЧС.

На данный момент следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.