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19 сентября 2021, 12:13 1494

В селе на Донетчине погибли двое детей: задохнулись в сундуке

19 сентября 2021, 12:13 1494
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Фото: из открытых источников
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В селе Никольское Волновахского района произошла трагедия: двое детей спрятались в старом сундуке и из-за недостатка воздуха в нем умерли 

Как передает RegioNews, об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника ГУ Национальной полиции в Донецкой области Артем Кысько на странице в Facebook.

Так, накануне вечером правоохранители получили информацию об исчезновении двух детей - девочки 10 лет и ее 7-летнего брата. Их родители оставили дома одних, а сами пошли работать в поле. Вернувшись, они дома детей не обнаружили и обратились в полицию за помощью.

Во время осмотра следователем самого дома, где жила семья, и были обнаружены трупы детей в старом сундуке, который стоял в одной из комнат.

Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который закрылся на замок. Причина смерти – асфиксия вследствие недостатка кислорода", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черновцах обстреляли машину, в которой ехали дети в возрасте 8, 14 и 15 лет.

расследование полиция происшествия дети Донецкая область

 
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