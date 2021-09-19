На Закарпатье пожар уничтожил деревообрабатывающий цех: погиб человек

Фото: ГСЧС

В поселке Дубовое Тячевского района в пожаре сгорели здания деревообрабатывающего цеха и коровника, погиб человек. Площадь пожара достигла около 3000 кв. м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

В ходе укрощения огня бойцы ГСЧС совместно с местными жителями спасли 47 голов крупного рогатого скота и одну единицу техники.

В 02:48 пожар на площади 3000 кв.м. удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 06:46. Всего к тушению пожара было привлечено пять единиц техники", - говорится в сообщении.

Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины, который был охранником этого здания.

Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются, ведь по предварительным данным огнем уничтожено коровник, деревообрабатывающий цех и имущество, находившееся внутри.

Ранее сообщалось, что в поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области произошел пожар на базе отдыха - загорелся деревянный дом, в котором проживали люди.