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17 сентября 2021, 14:44 5

Оккупанты во время учений обстреляли село Иллирия: пострадали люди и церковь XIX века

17 сентября 2021, 14:44 5
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Фото: из открытых источников
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Российские оккупационные войска во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями обстреляли населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, возведенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, по всей вероятности, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают интенсивные мероприятия подготовки на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Враг проводит стрельбы из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

ООС обстрел разведка население оккупанты люди село история

 
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